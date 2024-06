„Sajnos egyre súlyosabb pedig a helyzet. Ma nyolc percet bírtam az udvaron, utána be kellett menekülnöm, annyira martak. Akik szerint nem indokolt az irtás, azoknak ajánlom a rövidnadrágos, trikós/pólós sétálgatást városszerte, főleg kora este. Kíváncsi lennék akkor változna-e a vélemény” - írja egy vasvári lakos a város közösségi oldalán arra posztra reagálva, amiben az önkormányzat azt közölte a helyiekkel: egyelőre nem kaptak engedélyt a légi szúnyoggyérítésre.

Mint arról írtunk, a vasvári önkormányzat már hónapokkal ezelőtt felvette a kapcsolatot a szolgáltatást végző vállalkozóval, hogy megelőzze a szúnyoginváziót a településen. Erre a Rába áradása még rátett egy lapáttal, a helyiek egyre tűrhetetlenebb állapotokról számolnak be. A gyérítés folyamata elakadt az engedélyeztetésnél. A munkát végző vállalkozó csak akkor tudja elvégezni azt, ha a használt szer megkapja az egyedi engedélyt. Ezt az engedélyt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adja ki, a katasztrófavédelmi hatóság kérésére.

Fotó: Vajda János / Forrás: MW/archív

Az önkormányzat múlt héten megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, de azt a választ kapták, hogy nem látják indokoltnak a légi gyérítést. Most közvetlenül dr. Müller Cecília országos tisztifőorvoshoz fordultak, hivatkozva egyebek között a Rába folyó áradására, engedélyezze a légi szúnyogirtást, ezt a kérelmet is elutasították.

Elértük Beni Ferencet, Rum polgármesterét is, aki úgy fogalmazott: már múlt hét hétfőn felvette a kapcsolatot a helikopteres vállalkozóval ,hogy előrelépés történjen a légi gyérítés ügyében, mert az a sűrű növényekkel ellátott, ártéri településeken sokkal hatékonyabb, mint a földi. A szomszéd településekkel is egyeztetett - Püspökmolnári, Meggyeskovácsi, Kám, Egervölgy, Alsóújak, Szemenye – náluk is ugyanaz a helyzet, mint Rumban és a legnagyobb megdöbbenésére a vállalkozó azt mondta, hogy jelen pillanatban nincs meg az engedélye erre a szerre.

Forrás: Szendi Péter

- Érdekes, hogy tavaly nem is kértük ennek a szernek az engedélyeztetését, valamilyen okból kifolyólag ez automatikusan megtörtént, ahogy a légi gyérítés is – fogalmazott a polgármester.