Minden hétfői lapszámunkban a 16. oldalon közzétesszük, adott héten hol és mikor várják a véradókat. Rövid felhívásunkat azzal szoktuk zárni: „Életet ment, aki vért ad!” Most hozzáteszem: nem is egyet, hármat. A tapasztalatok azt mutatják, a nyári hónapokban kevesebben élnek a lehetőséggel, s nyújtják karjukat a nemes célért. Ez alapján akár egy ügyes marketingfogás is lehetne, hogy június 14-e, a véradók napja alkalmat teremt arra, hogy az önzetlen adományt mindenkinek megköszönjék, s egyben arra biztassanak minél többeket, egy karnyújtással segítsék a vérellátást. A jeles dátum egyébként Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos születésnapjához kapcsolódik, ő fedezte fel 1901-ben az emberi vércsoportokat (A, B, 0).