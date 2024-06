Sárváron is több éves hagyomány, hogy elültetik az előző évben született gyermekek tiszteletére a Születések Fáját. Az ünnephez kapcsolódóan a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya egész hetes programsorozatot szervez, ennek a lezárása minden évben a fa elültetése.

Az eseményen elsőként Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Kondora István polgármester adott örömének adott hangot, hogy tavaly is sok-sok sárvári gyermek született.

Ahogyan Sárváron már szokás, idén is az édesapák segédkeztek a fa elültetésében, amelyben ezúttal Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is részt vett, hiszen kislánya, Elena is tavaly született.

Dr. Galántai György hivatalvezető a rendezvény végén elmondta, hogy vadcseresznyét ültettek, ami nem egy különleges fa, de a magyar vegyeserdők jellegzetes fája. Azzal, hogy gyümölcsöt is terem jelképezi a rá felakasztott almákat és körtéket, amelyek a legifjabb sárvári polgárok ajándéka a fának – olvasható a Sárvár Lendületben oldalon. Idén 52 fiú és 47 lány esetében kérték, hogy kerüljön fel a nevük a Születés Fájára, végül közel félszáz gyermek és szüleik akaszthatták fel jelképesen gyümölcseiket a fára.

Mint leírták, a Születés Hete rendezvénysorozat záró programja volt a Születés Fája elültetése. A rendezvénysorozat során elsősegélynyújtás csecsemő- és kisgyermekkorban címmel tartott Szabó Zoltán mentőtiszt előadást. Baba-mama mondókás, énekes foglalkozásra, bábos mesekuckóra, baba-mama tornára és a bölcsődébe, valamint a pedagógiai szakszolgálatba szervezett nyílt napokra is várták az érdeklődőket.