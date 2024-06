Ivan Blažević, azaz Blazovich János (1888 - 1946) grádistyei horvát pap, költő és vértanú emléktábláját adták át és áldották meg a szombathelyi Szent Kvirin (Szalézi)-templom kriptájában. Nagyon kedves, horvátokat és magyarokat köszöntő ének első versszakát adta elő kezdésként a szombathelyi Djurdjice Énekkar – horvátul és magyarul is. Ezt követően Ágh Ernő világi elnök, városi képviselő, majd Horváth Sándor, a Szt. Kvirin Egyesület alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

Blazovich János több helyen is szolgált, többek között Kópházán. Szombathelyen élete utolsó évében élt, akkor már betegen. A 2. világháborúban az érkező szovjet katonák elől védte a lányokat, asszonyokat. Válaszul kíméletlen, durva verést kapott, és emiatt szenvedett súlyos sérüléseket, melyekbe aztán egy évvel később bele is halt. Blazovich Jánost inkább költőként ismerjük, de írt prózákat is. Népe hasonlóan nagy poétaként kezeli, mint a magyarok Aranyt vagy Petőfit – tudtuk meg.

Egy Blazovich verset (Majuško cvijeće. Fajgulica) olvasott fel Horváth Jánosné, utána próza következett a szerzőtől: Borsmonostor keletkezésének mondája, ugyancsak Blazovich megfogalmazásában: Pezenhoffer Antalné olvasta ezt fel, szintén horvát nyelven. A horvátokat és magyarokat köszöntő ének második versszaka is elhangzott az énekkartól, és ezt követően áldotta meg az emléktáblát Puthukulathil Sabu Joseph SDB atya. A Gloria in excelsis Deo ének következett, majd újabb Blazovich verset (Moj Majkin dan) olvasott Horváth Józsefné – ismét horvátul. Horváth Sándor összefoglaló tolmácsolásában a csak magyarul értők is megismerhették a művek lényegét, tartalmát.

A program szervezője és a tábla állíttatója a nardai Szent Kvirin Egyesület volt, közreműködött a szombathelyi horvát önkormányzat.