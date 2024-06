A lehetséges problémák között, mintegy bevezetőként Kovács Gábor felveti például: nem mindenki vesz lakást vagy üres telket, sokan vannak, akik házat plusz telket vesznek. Előfordul, hogy hitelt kell felvenni. A szakértő aggályosnak látja, hogy sem a bank, sem az építész (ha van), sem az ügyvéd nem kér ki a földhivataltól térképmásolatot az adásvétel megkötése előtt, csak tulajdoni lapot.

– A térképmásolaton pont az szerepel, amire van (volt) építési engedély, használatbavételi engedély, illetve (ez nagyon fontos!) a használatbavételi engedély be lett adva a földhivatalba – hívja fel a figyelmet Kovács Gábor. Hozzáteszi: volt olyan ügye, hogy az unokák hitelt szerettek volna felvenni a nagymama házára (aki már ötven éve ott lakott), volt építési és használatbavételi engedélye is; minden szabályos volt, de „anno” nem adták be a használatbavételi engedélyt a földhivatalba. A tulajdoni lapon „beépítetlen telek” szerepelt, így nem kaptak rá hitelt.

