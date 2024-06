ISIS Galéria

15.30 "Improvizáció" S. Hollósy Kornél - zongora

16.45 Nagy Róbert versei

Nyáresti rock-pop a Tom Kondor’s Moonshine-nal

2024.07.12. 21.00

Café Móló Étterem

Daniel's Selection - BBQ grill ajánlat

2024.07.12. - 2024.07.21.

Daniel's Kitchen



Teraszkoncert 3.

2024.07.12. 19.00-22.00

Városháza Terasz

Prokofjev zenekar

Az este szombathelyi vendégzenekara. Hamísítatlan rock&roll Farkas Janó énekes vezényletével.

Tornóczky All Access

A zenekar energikus power blues hangulatban mutatja be tavaly megjelent "Elkezdték, folytatjuk" lemezét Szombathelyen először.

A Tornóczky All Access zenekar 2022. júliusában mutatkozott be hivatalosan, azóta százhúsznál is több videót publikáltak a YouTube-on, többek között egy stúdió session sorozatot olyan fantasztikus előadókkal kiegészülve, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, vagy éppen László Attila. A csapat megannyi nívós eseményen (például Barba Negra, Akvárium Klub, Kőbányai Blues Fesztivál, Vidor fesztivál, Debreceni Bor- és Jazznapok, Zsámbéki Blues Piknik) fellépett az eltelt évben.

A zenekarban Ifj. Tornóczky Feri gitáros mellett Nagy Ricsi énekel, Temesi Berci basszusgitározik, Zombori Atus dobol.

Utcaművészeti Fesztivál

2024.07.13. 19.00-22.00

Fő tér, Kőszegi utca, Széchenyi utca

Immár negyedik éve hagyomány, hogy egy nyári napon összegyűlnek a város zenészei és képzőművészei, hogy egy igazi közösségi-interaktív nappal szórakoztassák a szombathelyieket. Így lesz ez idén is. Hat helyszínen a lezárt Kőszegi és Széchenyi utcában utcazenészek, utcakiállítások és kitelepült vendéglátóhelyek várják majd a kilátogatókat!

Országos képeslapkiállítás

Kiállításmegnyitó

2024.07.13. 10.00-11.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Országos képeslapkiállítás

2024.07.13. - 2024.08.31

Berzsenyi Dániel Könyvtár

A Smidt Múzeum gyászjelentés gyűjteménye

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.13. 14.00–15.00

Smidt Múzeum

Burgerek a házban: Szegy’ egy burgert

2024.07.15. - 2024.07.21.

108 Restaurant

A kő, az elefánt és a hód - múzeumi történetek

Ingyenes tematikus tárlatvezetés