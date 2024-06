"Vas Vármegye Horgászatáért" elismerést vehette át Cziráky László, a Szentgotthárdi HE elnöke, aki több mint 25 éve aktív tagja a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottságának. Napjainkban is folyamatosan aktívan dolgozik a helyi horgász közösségért párjával és az elnöki teendők mellett a horgászjegy értékesítésben, vízparti munkákban is aktívan részt vesz. Önkéntes munkája nélkül az egyesület működése kritikussá válna, és lokálpatrióta személy révén a Hársas-tó és környezete sem lenne olyan rendezett, mely napjainkba jellemzi a tavat.

„Vas Vármegye Horgászatáért” kitüntetésben részesült Tóth László, a Körmendi Határőr SHE gazdasági felelőse, jegyértékesítője. Tóth László 15 éve látja el egyesületi munkáját a körmendi horgászközösség érdekében. Napjainkra az egyesület 862 fős horgászlétszámával a szövetség egy meghatározó horgászegyesülete lett. Precíz és igényes, áttekinthető adminisztrációval, könyveléssel, segítette az egyesületet és az egyesület elnökét. Szövetség iránti elkötelezettségét az is mutatja, hogy a jelenlegi horgászáruházban ingyenes hirdetési felületet és horgászbarát értékesítési területet kaptak a vasi vizek és a szövetségi jegyféleségek.

A „Vas Vármegye Horgászsportjáért” díjat Hartwig Tamás, az Ölbői Sporthorgász-tó rendszer tulajdonosa, az Ölbői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője kapta. A Kft. 2008-tól üzemelteti és folyamatosan fejleszti a több, mint 7 hektáros kavicsbánya-tavat, melynek partján a horgászállások mellett kulturált büfé, rendezvénytér, mosdók, és vendégházak várják a pihenni vágyókat. A folyamatos fejlesztések révén említett tó mellett még egy négy tóból álló, 17 és fél hektáros komplex tóegységet is üzemeltetnek, amely bojlis, két verseny és egy ragadozós tóból áll. A tavak a kikapcsolódás és rekreáció mellett számos, különféle módszerrel történő horgászverseny lebonyolítására is lehetőséget adnak ezzel erősítve a Vas vármegyei versenysportot. .Hartwig Tamás és családjának közösség építő munkájának jeles bizonyítéka az általa megszervezett és 2010 óta működő 1688 fős horgász tagot számláló Ölbői Horgásztó Sporthorgász Egyesület.