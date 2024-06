Alsóújlakon Kántorné Varga Mónika indul egyedüli jelöltként, így továbbra is ő lesz a település polgármestere. Csehimindszenten Fukszberger Imre Lóránt 14 éves irányítás után leteszi a lantot és idén nem indul a pozícióért. Simonné Kovács Irén Mária az egyetlen jelölt, így minden bizonnyal ő lesz a következő polgármester Csehimindszenten. Egyetlen riválisa, Novák József, a választási oldal szerint kiesett a versenyből.

Maradnak a jelenlegi polgármesterek

Egervölgyön Auer Gyuláné az egyetlen jelölt, jelenleg is ő vezeti a települést és ezt folytatni is fogja a következő öt évben. Győrváron Kaczor Zsolt Mihály, a FIDESZ-KDNP jelöltje 2014-ben vette át az irányítást, ő marad a polgármester, mivel egyedül indult a posztért. Ugyanez a helyzet Hegyhátszentpéteren, ahol Molnár Imre két ciklusa után egy harmadikban is betölti a pozíciót. Olaszfán marad Fekete Róbert, Oszkón Birkás István, mindketten jelenleg is polgármesterek és egyedüliként indultak a választáson. Rábaídvégen Borsits Zoltán Tamás 2006 óta vezeti a települést, most az ötödik ciklusát fogja megkezdeni, mivel nem lesz kihívója június 9-én. Sárfimizdón is egy jelölt van, Tompa Péter, aki már biztosan folytathatja polgármesteri munkáját a községben.