Olvasónk egy szerkesztőségünkhöz elküldött levélben fejezte ki felháborodását egy nem csekély méretűnek mondható úthiba miatt. Úgy fogalmaz: kerékpáros balesetmegelőzés ÉSZ nélkül...

Majd leírja, hogy már lassan három hónappal ezelőtt történt az a baleset, amikor a Zanati úton futó kerékpárúton keletkezett óriási kátyú miatt esett el egy biciklis. Akkor két táblát helyeztek ki, hogy felhívják a figyelmet a jelentős méretű kátyú veszélyeire. És ezzel úgy tűnik, el is lett intézve a probléma, ugyanis három hónap alatt nem történt semmilyen változás az ügyben, és ezt nehezményezi olvasónk, aki szerint a táblák ellenére is balesetveszélyes ez a szakasz, amit egyébként sok kerékpáros használ nap, mint nap, így borítékolni lehet az újabb eséseket, baleseteket. Fotókat is küldött, hogy szemléltesse a problémát.

Forrás: Olvasó/vaol.hu