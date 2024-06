Celldömölkön is fellobbant az összetartozás lángja. Mikulyák László plébános kezdeményezésére csatlakozott az önkormányzat a kezdeményezéshez; idén – szimbolizálva az esztendőt – 20:24 perckor gyújtották meg a tüzet. Fehér László polgármester elmondta, a következő években hagyományt terveznek ebből csinálni. Emlékeztetett arra is, Celldömölk büszke a kárpátaljai Munkács, illetve Erdőszentgyörgy testvérvárosára. A kulturális műsorral összekötött megemlékezésen beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő. – A kezdeményezés sikere önmagáért beszél. Hat kontinens 73 országának 2551 településéről 6137 tüzet vállaltak az önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek. Mindez pedig rámutat arra, hogy a magyar nemzet határtalan. Minden magyarnak megvan a maga feladata abban, hogy tegyen a nemzettársaiért. Az anyáknak és apáknak gyermekeik nevelésével, a munkavállalóknak az, hogy hozzájárulnak anyaország erejéhez, a tanároknak a közös tudás átadásával, és a sort hosszan lehetne folytatni. Mindenkinek van küldetése, amivel végső soron a nagy egészhez tesz hozzá valamit. Ez a nagy egész pedig az, hogy összetartozva magyarként megmaradjunk. Így tesz a magyarság egyik őrhelye, Celldömölk városa is – fogalmazott. Majd rámutatott arra is: – Fontos, hogy elköteleződésünkkel, személyes döntésünkkel növeljük az európai békepártiak súlyát és megerősítsük a háborúból kimaradó Magyarország döntését. Még egyszer nem kerülhetünk olyan helyzetbe, mint ami Trianonhoz vezetett. Még egyszer nem tehetnek részesévé olyan háborúnak, ami nem a mi háborúnk. – Nekünk ugyanis Magyarország az első, és a magyar jövőt nem hagyjuk senkiért sem feláldozni. Eszkalálódó háború helyett békét, a béke révén gazdasági megerősödést, a gazdasági megerősödés révén gyarapodást, a gyarapodás révén fejlődést kívánok nemzetünknek és Celldömölknek – hangsúlyozta Ágh Péter.