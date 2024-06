Enyhe túlzás lenne azt állítani, hogy egy tűt sem lehetett leejteni a nézőtéren, amikor a Bombázó című számra berobbant a színpadra Szikora Robi és az R-GO, de ettől függetlenül tény, hogy még Budapestről is érkeztek rajongók az ikonikus banda koncertjére. A „húzós” kezdést pedig hasonló folytatás követte: a csikidám hazai élcsapata remekül váltogatta a gyors, lendületes számokat és a lírai, andalító zenéket. A szép számú közönség pedig minden percét élvezte a bulinak. Csak gratulálni lehet a rendezőknek, mivel egy vigasságra tényleg ilyen produkciót kell prezentálni a szórakozni vágyó embereknek. A zenei élmény közepette pedig a néző azon (is) elgondolkodhatott, hogy Szikora Robi 70 év felett miként tud egy ilyen, közel kétórás bulit végigcsinálni? Mert 1,5 óra csikidám után, mintegy zárásként jött még jó 30 percnyi rock and roll is. Látszott, hogy a mi Robink még most is utóbbi műfajban érzi igazán otthon magát, mivel úgy fickándozott a színpadon, mint hal a vízben.

Aztán éjfél körül véget ért a buli és mi roppant elégedetten ballaghattunk hazafelé, mivel azt kaptuk, amit vártunk: igazi Szentivánéji szórakozást.

A második napon a tervek szerint a Kaláka, az Ocho Macho és az Irigy Hónaljmirigy lépne színpadra, de kérdés, hogy az „égiek” miként vélekednek erről, mert a délelőtt nem úgy alakult, hogy ebből este szabadtéri koncertek lehetnek. Dörgött és villámlott, ám délután 17 óráig akár még a Nap is kisüthet.