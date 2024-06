Múlt hét pénteken elstartolt a Németországban megrendezett futball Eb, mégis úgy érezzük, talán még nem maradtunk le azzal hogy kis mosolyt csaljunk a focirajongók arcára azzal, hogy felkérjük az Állatvédők Vasi Egyesületeinek védencét egy kis tippelős mókázásra, ahogy 2021-ben is. Akkor jósolt nekünk egyebek mellett sirály és kölyökkutya is – egytől egyig olyan kisállatok, akik sérülten, elárvultan kerültek a menhelyre. Kezdeményezésünk célja amellett, hogy olvasóink arcára mosolyt csaljunk, ezúttal is a segítés: szeretnénk az emberek figyelmét felhívni az egyesület gazdikereső állataira, hátha lesz olyan, aki pont a cikkünk által szeret bele az egyik kis védencbe.

Az első kis jóssal online, a vaol.hu felületén szerdán, a Vas Népe hasábjain a csütörtöki lapszámban találkozhatnak.