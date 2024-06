Szombathely, Szelestey László utca – ami egyirányú, a belváros felé. Addig nincs is ezzel semmi baj, amig mindannyian abba a bizonyos egy irányba tartunk. Egy osztrák rendszámú Volkswagen vezetője viszont másként látta, és mindenáron a vasútállomást vette célba a Nádasdy utcából balra kanyarodva. Röpke két-három perc alatt azért meg lehetett győzni, de már az is komoly torlódást okozott, két busszal megfűszerezve… Mindeközben röpködtek a járdákon és az autókban közlekedők véleményei, melyik időnként kurucos kiszólásokat hoztak, máskor meg a hölgy hajszínére utaltak… Nagy baj szerencsére nem történt, sikerült a meggyőzés és nagy nehezen a visszatolatás is.