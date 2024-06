Jó, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk, jó, ha az adott telken el tudjuk képzelni a hátralévő életünket, de mindez nem elég. Mielőtt telekvásárlásra adjunk fejünket (és a pénztárcánkat), érdemes néhány feltételnek, bizonyos adottsági lehetőségeknek utánanézni. Az adott település rendezési terve meghatározza, milyen típusú épület húzható fel az adott területre. Hiába szeretnénk lapostetőt, erre nem mindenhol van lehetőség. Ugyanígy az sem csak rajtunk múlik, emeletes lesz-e a házunk. Meghatározott az is, a terület hány százaléka beépíthető, mekkorának kell lennie az első- illetve oldalsó kertnek, a zöldterületnek - hangsúlyozza a Gáspár Péter.

Gáspár Péter építész tanácsai: hogyan válasszunk telket? Fotó: UT

Az építész tapasztalatai szerint minden esetben járjunk utána az előírásoknak, – akár a leendő tervező segítségét is kérve –, mert bizony megesett már: valaki vett egy számára tetszetős telket, csak éppen építkezni nem tudott rá. Azt tanácsolja: még minden előtt nézzünk utána a közműveknek: helyben van a víz, villany, és ha nem, milyen távolságban elérhetőek a közművek. Hiába olcsó például a telek, ha a rákötések miatt esetleg utat kell bontani, több millió forinttal többe kerül a projekt – ezzel pedig számolni kell. Hasonlóan problémás az utak kérdése. Az, hogy a rendezési tervben megtalálható az út, az még csak egy gondolat, sokszor maguknak a lakóknak kell megépíttettniük, de akkor meg jön a következő megoldandó feladat: ki fogja azt üzemeltetni. Szombathelyen több hasonló példát ismerünk. – Mikor telket vásárolunk, gondoljuk végig ezeket a kérdéseket is. Van olyan ország, ahol törvényileg csak oda lehet építkezni, ahol az út és a közművek is helyben vannak. Nálunk nincs is – mutatott rá az építész.

Építészt választani bizalmi kérdés

Ha megvan a telkünk, kezdődhet az építési dokumentáció elkészítése.

– Ha betegek vagyunk, keressük a legjobb orvost. Ha építkezni akarunk, a legolcsóbb tervezőt. Ennek pedig nem így kellene lennie: nem mindegy, hogy mekkora összegből milyen értéket állítunk elő – fogalmazott Gáspár Péter,

aki számára egyértelmű: építészt választani bizalmi kérdés. Mégis: meg kell osztanunk vele például, hogy mekkora büdzséből gazdálkodunk. Minden négyzetméternek ára van, a rendelkezésre álló összeg alapján lehet tervezni. Gyakorlati példát is említ: általában mindenki amerikai konyhás nappalit, több hálószobát, külön mosdót és kis kamrát szeretne. Ez 84 és 110 négyzetméteren is elhelyezhető, de nyilván mások lesznek a helyiségek méretei és mások lesznek az árak is. Mindezek mellett a legyen, illetve ne legyen garázs kérdése is meghatározó. Gáspár Péter azt mondta: átlagosan 600-700 ezer forint egy négyzetméter építési költsége, ehhez lehet viszonyítani, ebből lehet kiindulni. – Spórolni a jó tervezőn lehet – húzta alá, majd így folytatta: - a jó ügyfél bízik a tervezőben. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben rögtön egyetért, mert például a nyílászárók helyének pontosítása több beszélgetést, egyeztetést kíván.