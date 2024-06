Hozták a tollakat különféle sportos barátok is: Európa- és világbajnokságok, nemzetközi versenyek egyedi kiadásai bukkantak fel. Egy idő után már szükségessé vált témák szerint különválogatni a sok-sok íróeszközt. Az említett sport (mint témakör) lett az egyik fő kategória, de a turisztikai, földrajzi csoport mellett értelemszerűen ott volt a szakmai vonal, azaz a rendőrségi csemegék is (például egy seriff-toll is az Egyesült Államokból). Saját kategóriát tud magának a Parker és a Senator, mint kivételes, és persze drága márka. Ezek jelentik ebben a hobbiban a legfelső szintet – tudtuk meg. Még a búcsúztatójára is leginkább ezt az ajándékot választották közeli és távoli kollégák: tudták, hogy alkoholt nem fogyaszt, ennek viszont nagyon fog örülni. Nem tévedtek…

Elmeséli, hogy túlnyomó többségben a golyóstollak vannak a gyűjteményben, de akad tintás és patronos kivitel is, érdekességként. Meg a grafománia is inspirálta, természetesen: szereti a kézi, szép írást. Volt benne része bőven pályafutása alatt! Akadt, hogy egyetlen nap alatt körülbelül ezer alkalommal kellett aláírnia vagy szignóznia. Akadnak a gyűjteményben használt darabok is, de egyet-egyet csak legfeljebb pár napig fogott be. A használat a gyűjteményi darabokat tekintve persze lényegtelen: ugyanúgy értékesek a kifogyott, elhasznált (de kifogástalan állapotú) példányok is. Néha cserebere is előfordul, de nem ez volt soha a fő irány, csak esetenként adódik ilyen.

Egészen lenyűgöző érdekességek a kis hétvégi házban található darabok is (például a pisai ferde torony vagy egy Szfinx Egyiptomból), de a legértékesebb, különleges és persze a drága példányokat is inkább otthonában őrzi. Most, hogy nyugdíjas lett, reméli, hogy ideje is lesz a hatalmas kollekció alapos rendszerezéséhez, és talán valamilyen logikus, átlátható „kiállításához” is. És igen: a megszámláláshoz is! A jelenlegi becsült szám körülbelül háromezer darab…