Légvár, csúszdás párbaj, tűzoltó-autózás, traktorozás várta a gyermekeket. A kicsik és a nagyok pónilóra is ülhettek, csikós bemutatót láthattak, és a falmászásban, íjászatban is próbára tehették erejüket, ügyességüket. Off-road bemutató ugyancsak a program része volt, és egy új sportág, a pikleball alapjait is elsajátíthatták a családok. A színes kínálat mindenki tetszését elnyerte: kicsik, nagyok jól érezték magukat.