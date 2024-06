A fiatalkorú bűnelkövetés növekedése, az iskolai hiányzások, a bántalmazás és elhanyagolás esetei mind azt mutatják, hogy fokozott figyelemre és hatékony együttműködésre van szükség a jelzőrendszer tagjai között. A gyermekvédelmi jelzőrendszer ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködést jelent – például egy kórház köteles jelenteni, ha kiskorút visznek be sérülésekkel, ugyanez igaz a rendőrségre is, ha gyermeket érint valamilyen bűncselekmény, vagy iskolára, ha egy-egy diák sokszor kimarad a tanórákról.

A vasvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a járás egész területét lefedi gyermekjóléti és védelmi kérdésekben. 23 település ellátása tartozik hozzájuk. A tavalyi év szakmai összefoglalója szerint a szolgálat munkatársai 2023- ban összesen 1202 alkalommal keresték fel a járásban élő családokat, és 104 alkalommal érkezett bejelentés hozzájuk a jelzőrendszer különböző tagjaitól.

Az infografikán jól látható, milyen ügyben keresték fel a gyermekvédelmet legtöbbször: iskolai hiányzásokról, kábítószerügyekről, lopásról és nem megfelelő családi körülményekről adtak jelentést. Utóbbinál gáz kikapcsolásáról, anyuka agresszív viselkedéséről, alkoholizmusról számolt be a szolgálat. Az elhanyagoláshoz sorolták, amikor védőnői vagy orvosi bejelentés érkezett egy védőoltás hiánya miatt, vagy egy gyermek létfontosságú műtétét nem végeztették el a szülők. A gyermek erőszakos viselkedésére is többször volt példa, olykor még késsel elkövetett, súlyos testi sértés formájában is. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma nőtt a jelentés szerint. Általános iskola jelentett a Magyarországon tiltott elf bart (elektromos cigaretta) használó fiatalokat is a térségben.

Öt alkalommal kaptak jelzést önkezű sértésről, falcolásról, szuicid hajlamokról, és sajnos még mindig nagy számban fordul elő, hogy egymást bántják a gyerekek az iskolában, vagy családon belül nem lehetnek biztonságban a kicsik. Három településről nem érkezett bejelentés tavaly: Csehiben, Hegyhátszentpéteren és Kámban nem találkoztak a gyermekeket veszélyeztető történésekkel. Bár a jelentés szerint a jelzések minősége és időzítése nagyban függ az egyes szakemberek hozzáállásától és tapasztalatától, így teljes bizonyossággal itt sem jelenthetjük ki a probléma hiányát. Tavaly a gyermekek áldozattá válása és bűnelkövetési hajlandósága is nőtt.