Tisztelt szombathelyi honfitársaim!

A kassai polgár, Márai Sándor, a losonci szabadsághős Duray Miklós és a Zobor-vidéki vértanú, Esterházy János földjéről származom. Felvidéki magyar vagyok. Léván születtem, annak az egykori Bars vármegyének a területén, melyet a haza megcsonkítása adott át a történelemnek. Bár én jöttem határon túlról, önöknek, vasiaknak sem kell bemutatnom, milyen érzés a veszteség.

Ha e szót kiejtem a számon, alighanem azonnal megjelenik lelki szemeik előtt Léka a Nádasdy-kriptával, Borostyánkő vára, ahol az „angol beteg” született, Németújvár, a Batthyány család ősi fészke, Muraszombat reneszánsz várkastélya, Szécsénykút fürdője vagy a máriafalvi gótikus templom, melynek üvegablakán még ma is olvasható: „vallási kegyeletből Vas megye közönsége”. Fájdalom és keserűség az egyik oldalon, tartás és hősiesség a másikon. Ez a közös örökségünk, önöknek vasiként és nekem barsiként.

Tartás és hősiesség.

Trianon hősei azok, akik az elszakított nemzetrészek tagjaiként szülőföldjükön maradva szellemi vagy kétkezi munkájukkal lehetővé tették, hogy a nemzet törzse túlélje a csonkolást és ismét megerősödhessen. Akik egyik napról a másikra egy idegen világban teremtettek új szellemi otthont maguknak és övéiknek. Az új hatalommal dacoló papok, az anyanyelvhez ragaszkodó tanítók, a bezárásra ítélt egyletek vezetői. Minden elcsatolt falu és város helyi Márton Áronja és Esterházy Jánosa. Keresztény emberként kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy a világi lét igazságtalan, és a nemzethez való hűség a nehéz körülmények között nem az önfeláldozó egyént tartja meg, hanem áldozata révén a nemzetet magát. Ezért ma kötelességünk fejet hajtani minden megnyomorított sorsú honfitársunk előtt, akik a magyarság iránti hűségre tették fel életüket.

A magyarság bebizonyította: a nemzet felette áll az államnak. A nemzeti összetartozás azt is jelenti, hogy csak az államnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek. Van egy sajátos mértéke is: a közös felelősségérzet. Ez vált az új, államhatárokon átívelő politikai összetartozásunk alapjává. A közös felelősségérzet ugyanis sokkal több, mint az individualizmuson alapuló állampolgári tudat. Erkölcsi érték is.