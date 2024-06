A vasvári Helyi Választási Bizottság elnöke, Sipos- Tompa János megosztotta velünk, 2002-ben választották be először a HVB tagjai közé: két ciklus után pedig elnöknek választották meg. Úgy fogalmazott, mind a hat ciklusban nagyon fegyelmezett volt a szavazás menete Vasváron, igazán rendkívüli esemény nem történt. Ez véleménye szerint nagyban köszönhető a helyi szakemberek felkészültségének és a lebonyolítást végző csapat közös munkájának. Ez tette lehetővé, hogy mindig minden a jogszabályok és az előírások szerint zajlott, hat ciklus alatt nem tapasztalt kirívó hiányosságot a szavazások során.

- Elnökként a bizottság irányítása a feladatom, a munka nem ezen a napon kezdődik, hosszabb időszakot ölel át. Kezdődött a jelöltállítási folyamattal, a jelöltté nyilvánításokkal, azaz a munka azon részével, ami előkészítette a mai nap történéseit. Nekem úgy telik a napom, hogy ellátogatok a környék hét választókörzetébe: nem az a feladatom, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkáját ellenőrizzem, sokkal inkább az érdekel, hogy a választóhelyiségek környezete rendben van-e – húzta alá az elnök. Hozzátette, a folyamatosan információ-áramlás is fontos pillére a napi feladatainak, egész nap érdeklődik a szavazatszámlálóktól, hogy milyen a részvétel, rendben zajlanak-e a dolgozik. Az elnök feladata, hogy gördülékenyen menjen a szavazás. Nem csak a szavazóköröket járom végig, a várost is, az emberek aktvitására, véleményére is kíváncsi vgyok – emeli ki. - Azt látom, hogy idén nagyobb az aktivitás, nagyobb a mozgás a városba, ennek egyik oka lehet, hogy EP képviselői és önkormányzati voksokat is leadhatnak az állampolgárok. Az időjárás is befolyásoló tényező a tapasztalataim szerint: tegnap nagy vihar volt, nincs strandidő, valószínűleg nem utazott le senki a Balatonra például és a kerti munkákat is halasztani kellett. Szerintem ezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy egy aktívabb részvételt látok, aminek számomra mindig nagy öröm – fogalmazott Sipos-Tompa János.

Vasvár részvételi adatok tekintetében jellemzően az elmúlt ciklusokban is mindig az országos átlag vagy kicsivel afelett szerepelt, most sincs ez másképp. Megköszönte a lebonyolítók munkáját, akiket gyakorlott és összeszokott csapatként jellemzett, úgy gondolja, ilyen csapattal könnyű ellátni elnöki feladatait. Bízik benne, hogy a nap további részében is minden rendben zajlik majd.