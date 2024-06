Ahogy arról beszámoltunk, pénteken Szikora Robi zárta a Szentivánéji Vigasságok színpadi programjait, szombaton pedig az Irigy Hónaljmirigy volt hivatott a szombathelyi közönséget szórakoztatni, ami, ha valakiknek, akkor a mirigyes fiúknak nem okozhatott problémát, és nem is okozott. Aligha bánta meg bárki, aki ezt a koncertet választotta szombat esti szórakozásául. Mi is ott voltunk, sok fotót, sőt hangulatvideót is készítettünk.