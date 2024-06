Aki úgy érzi, idén az átlagosnál is több a spanyol csupasz csiga a kertjében, nem téved. A csapadékos időjárás (különösen ősszel) és az árvizek kedveznek szaporodásuknak - mondja Farkas István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi szakügyintézője. Meséli: saját kertjükben például a málnára is felmászó, az érett gyümölcsöt eszegető spanyol csupaszcsigákat szedegetett össze. Egyébként szinte mindent megesznek, a kakukkfüvet, levendulát, majorannát, rozmaringot, fokhagymát kerülik. A szakirodalom alapján a paradicsom is riasztja őket, a tapasztalatok szerint azonban az állat azt nem olvasta.

A szakértőtől megtudjuk: a meztelencsigák nem szeretik a fényt, a nedvességet viszont annál inkább. Általában sötétedéstől hajnalig károsítanak, viszont amennyiben esős, felhős az időjárás, napközben is előjönnek. Szívesen tartózkodnak nedves, párás helyeken, a vízaknák környékkén, kedvelik az elhanyagolt kertrészleteket. Az is baj, ha a szomszédban van ilyen, mert onnan is átjöhetnek – egy éjszaka akár 12-15 métert is megtesznek.

Házikertekben a csigák kézi összegyűjtése a leghatékonyabb módszer. Emellett össze is csalogathatjuk őket sörcsapda segítségével, de a legújabb fejlesztések alapján a tejsavó is vonzza őket – sorolja a praktikákat Farkas István. Hozzáteszi: kereskedelmi forgalomban kapható egy rovarpatogén fonálféreg is, ami a biológiai védekezés egyik eleme.



A fizikai akadályok is fontosak a csigák távoltartásában: szórjunk mészport a szegélyekre, közlekedő utakra, vagy bádogból készítsünk csigakerítést az ágyások köré. A fahamu, az apróra zúzott tojáshéj, a fürészpor szintén akadályozzák mozgásukat.

. Kaphatóak csigariasztó és csigaölő szer is. Míg előbbi a növény töve köré szórva távol tartja a csigákat, (ha át próbálnak menni rajta, sérülést okoznak) addig utóbbi el is pusztítja az állatokat. A akkor metaldehid, vagy vas-foszfát/vas-pirofoszfát hatóanyagú készítményekkel azonban bánjuk óvatosan: a készítményt a növényekre felülről szórni tilos! A szer háziállatokra mérgező.