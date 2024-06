Megtudtuk, megszólalt a fürdőszobai szén-monoxid-érzékelő május 12-én a lakásban, ami azonnali menekülésre késztette a családot. A tűzoltók és a gáztársaság gyors beavatkozása után a lakás gázkészülékeit leplombálták, és közölték, hogy a meleg vizet biztosító bojler cserére szorul. – A gázosok mondták, hogy önkormányzati bérlakások terén a Szova bérleménykezelési osztálya az illetékes, őket kell értesíteniük a cseréhez – mondta el olvasónk.

Olvasónk önkormányzati lakásban él, hetek óta lábosban melegíti a vizet a tisztálkodáshoz

Forrás: VN

A SZOVA az illetékes önkormányzati lakások terén

– Vártunk pár napot, nem kaptunk semmilyen információt, ezért személyesen is bementem a Szova irodájába és érdeklődtem, mikor lesz újra meleg vizünk?! Ott közölték velem, hogy nem érkezett hozzájuk semmilyen értesítés a gázosoktól a lakással kapcsolatban, de igyekeznek minél hamarabb megoldást találni a problémánkra. Nagyon megdöbbentem, ha nem megyek be hozzájuk, várhattuk volna a cserét – fogalmazott olvasónk. Sajnos azóta is várakozniuk kell, olvasónk szerint több ígéretet kaptak már egy hónap alatt, de még nem történt meg a készülék cseréje, addig pedig nem lesz meleg vizük sem. Amikor megkérdezte a Szova ügyfélszolgálatán, azt a választ kapta, hogy két héten belül ki lesz cserélve a készülék.

Két nappal később valóban megjelent az önkormányzati bérleményeket kezelő cég munkatársa fotót készíteni, de utána ismét nem kaptak semmilyen információt a továbbiakról. Olvasónk újra érdeklődött telefonon: azt a választ kapta, még aznap kimennek cserélni. Mivel ez nem történt meg, újra telefonált és újabb ígéretet kapott. – Azóta is próbálom őket elérni, de már a telefont sem veszik fel vagy ha igen, türelmet kérnek – mondta olvasónk. Megkerestük a Szova NZrt.-t, válaszukból megtudtuk, egy gázkészülék cseréjéhez légellátási és gázterv szükséges, amelynek elkészítése egy-két hetet vesz igénybe. Ráadásul ez esetben nem egyszerű gázkészülékcseréről van szó, azt villamos készülékre kell váltani. „A légellátási terv birtokában írjuk ki a cserére vonatkozó pályázatot” – közölték.

Hozzátették azt is: „Tekintettel arra, hogy bérlőink részére az alapvető igényeket mielőbb biztosítani szükséges az önkormányzati bérlakásokban, a pályázatok ajánlattételi határideje csupán néhány (általában négy-öt) munkanap szokott lenni. A pályázatok beérkezését követően haladéktalanul megtörténik azok elbírálása és a szerződéskötés a vállalkozóval, aki kapacitásának függvényében, de a szerződésben meghatározott egy-két hetes határidő betartása mellett beszerzi a szükséges készülékeket, anyagokat és elvégzi a munkálatokat” – írták. Leírásuk szerint olvasónk bérlakása esetében kiírt gázkészülékcsere-pályázatra a szűkös határidők és a vállalkozók kapacitáshiánya miatt nem érkezett egyetlen ajánlat sem, ezért új pályázatot kellett kiírniuk, ami újabb csúszást eredményezett. A második pályázatnál már meghosszabbították a határidőket: a pályázatok benyújtásának határidejére 8 napot, a kivitelezésre pedig új határidőt, július 26-át adtak meg. Olvasónkat értesítették, hogy június 18-át követően tudják elkezdeni a munkálatokat.