A vasárnapi eset, vagyis a tornádó annyiban különbözik ettől, hogy ott magánszemélyek szenvedtek kárt (erről itt közöltünk részletes helyi riportot). Nagy gond a sok-sok törmelék az udvarokon, amit a károk után össze kellett gyűjteni. Arra kérték a lakosokat, hogy ezeket péntekig őrizzék: az elszállítás akkor történt meg. A rengeteg eső feláztatta a földet, udvarokat, emiatt muszáj volt a várakozás – sajnos, így is sok kert alja szenvedett a gépek nyomaitól.

Felajánlások érkeztek magánszemélyektől, cégektől, de önkormányzatoktól is. A legelső a testvérváros, a horvátországi Muraszerdahely volt, akik rögtön ötezer euróval siettek a segítségükre. A MAM Hungária Kft Vaskeresztesről 1 200 000 forint támogatást utalt át, aminek azonnal volt is helye: vasárnap már milliós tételt kellett kifizetni a szombat esti károk helyreállításáért. Az osztrák Csém bár kicsi (kb. 300 fős) település, és ők is szenvedtek károkat, mégis gyűjtöttek 5300 eurót egy jótékonysági kávézáson szentmise után. A Karitász is segít Budapestről: ez ötmillió forintot jelent összesen, amin a Pinka-árvíz sújtotta károsultakkal közösen osztoznak. A jáki Sinka Kft is segített, hasznos és kézzelfogható módon: 300 méter tetőlécet adományoztak – ezt azonnal fel is használták. Ahogy a Katasztrófa-védelem és több magánszemély által felajánlott fóliát is: így tudták megelőzni több háztartás beázását. A nardai tűzoltók is rengeteget dolgoztak, segítettek: igen hálás nekik a faluban mindenki – emeli ki a polgármester.