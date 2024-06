A hőség hivatalosan is megérkezett, a nyári napok pedig nem csak nekünk, hanem kedvenceinknek is okozhat nehézségeket. Dr. Guzsván-Nagy Fruzsina állatorvos kiemeli, hogy az első és legfontosabb teendőnk, hogy mindig legyen friss, hideg ivóvíz a kedvenceink számára. Fontos, hogy ne hagyjuk a vizet a napon, mert hamar felmelegszik, és ahogy mi sem szívesen iszunk meleg vizet nyáron, ez számukra is kellemetlen. Ügyeljünk arra, hogy naponta többször is cseréljük a vizet, hogy mindig friss és hűs maradjon. Emellett mindig biztosítsunk árnyékos vagy hűvös helyet, ahol kedvenceink pihenhetnek. Ha kertben tartjuk őket, legyen egy fedett, árnyékos kuckójuk, ahol elbújhatnak a nap elől.

Dr. Guzsván-Nagy Fruzsina munka közben - a törpenyuszikat óvatos fülvizezéssel óvhatjuk meg a hőségben

Fotó: © Cseh Gábor

Hőség és séta

A játékról és a mozgásról nem kell lemondanunk, csak ügyeljünk arra, hogy azokat hűvösebb időszakokra időzítsük. A nap legmelegebb óráiban 10 és 16 óra között, próbáljunk meg minél kevesebb időt tölteni a szabadban - javasolja az állatorvos. Ha mégis ki kell mennünk, válasszuk az árnyékos és félárnyékos területeket. A séták időzítését is ennek megfelelően tervezzük: kora reggel vagy késő délután a legideálisabb időpontok a nagyobb aktivitásokhoz.

A forró aszfalt komoly sérüléseket okozhat kedvenceink mancsán. Mielőtt sétálni indulnánk, ellenőrizzük a járda hőmérsékletét a tenyerünkkel vagy a talpunkkal. Ha túl forrónak érezzük, akkor az neki sem lesz kellemes, inkább a füves területeken sétáltassuk kedvenceinket. - Este, késő délután keressük a vízpartok, egyszerű kerti medencék vagy csobbanóhelyek közelét - javasolja Dr. Guzsván Fruzsina.

Hűsítő megoldások

A nagy melegben különféle hűsítő megoldásokkal segíthetjük állataink komfortérzetét. Használjunk hűsítő matracokat, vagy zuhanyozzuk le őket langyos vízzel. Fontos, hogy ne használjunk jéghideg vizet, mert az sokkhatást okozhat. Az állatorvos szerint a vizes törölközővel is óvatosan kell bánni, mert gyorsan átmelegszik és alatta nem tud a bőr hőt leadni. Ha kedvencünk étvágya csökken a hőség miatt, próbálkozzunk nedvesített vagy vizes alapú táppal, amely segít nekik a hidratáltság fenntartásában. A pancsolás és locsolás is jóleshet nekik a nagy melegben.