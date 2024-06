A horvátországi és olaszországi egyéni utak egyre kevésbé keresettek abban a szombathelyi utazási irodában, ahol Horváth Anikó értékesítőként dolgozik. Ez a tendencia azonban nem csak náluk megfigyelhető, ugyanis, mint Anikó elmondta, ezeket az utakat az emberek most már a legtöbben lefoglalják saját maguknak az online portálokon. Ugyanez a helyzet az autóval is megközelíthető úticélok esetében. Mint mondja, az utazási irodáknál azokat a csomagajánlatokat keresik, amelyek a repülőjegyet, a transzfert és a szállás és ellátás árát is magukba foglalják. Irodájukban nagyon keresett Törökország, Görögország és Albánia. - Azok, akik hozzánk fordulnak, többnyire a csoportos- és körutazásokat keresik. Nyáron Európán belül az egyes országokat és országrészeket körüljáró utak, ősszel és télen a kontinensen kívüli helyek a legkeresettebbek – tudtuk meg Anikótól.

Mátyás Tiborné, egy másik szombathelyi utazási iroda vezetője is az előzőekben elhangzottakra erősített rá: náluk Törökország, a görög szigetek, Montenegró, újdonságként pedig Madeira és a Kanári-szigetek a „divatos” úticélok 2024 nyarán. A hőség ellenére népszerű desztináció Egyiptom is, az ottani szolgáltatások árfekvése miatt. - Horvátország már egyáltalán nem olcsó, ezért inkább választják a kényelmesebb, repülős utakat félpanziós vagy all inclusive ellátással – emelte ki, majd hozzátette: irodájuknál rendkívül népszerűek a hajós körutazások is, amelyeket már az őszre és télre foglalnak be az utasok.

Azt az iroda vezetője abszolút tendenciaként írja le, hogy az apartmanos utak mostanában kevésbé keresettek, az emberek sokkal inkább választják a szállodák kényelmét.

Az aktív pihenést kedvelők között népszerű úticél a szomszédos Ausztria, ahol leginkább motoros, kerékpáros, raftingos, kirándulós utazásokat foglalnak.