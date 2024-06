Huszár Gábor Szentgotthárd jelenlegi polgármestere is leadta voksát a szentmise után. Elkísérte őt családja is, és abban a reményben dobta le szavazatát, hogy békében élhetünk, és folytathatja a megkezdett munkát szeretett városában. Megköszönte mindenki eddigi támogatását, amire számít a jövőben is. És hogy mivel tölti a délutánt? Árvízvédelem lesz a "program", és talán még homokzsákok is kellenek a rábatótfalusi részre...