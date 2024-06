Közel egy hónapja tűnt el szem elől az a gazdátlan cicus, akit rengetegen zártak a szívükbe barátságossága, kedvessége miatt. Ebből adódóan persze nagyon sokan etették, simogatták is annak idején. Viszont egyik napról a másikra hiába keresték az I. Benedek névre keresztelt kis kedvencet a megszokott parkolóban. Nos, most fény derült arra, hogy merre is van „Benny”.

- Egy este fogtuk be ezt az aranyos, nagyjából két esztendős kis kandúrt és másnap elvittük a Noé Állatambulanciára, ahol elvégezték rajta a Fekete István Állatvédő Egyesület anyagi támogatásának köszönhetően az ivartalanítást. Egy vértesztet is csináltak és sajnos kiderült, hogy macskaleukózisban szenved, ami egy gyógyíthatatlan fertőző betegség, de emberre nem terjedhet át, csak másik cicára. Viszont megfelelő kezelés esetén a cicus hosszú éveken át akár tünetmentesen is éldegélhet – fogalmazott az az állatszerető hölgy, aki abba az otthonába fogadta be „Bennyt”, ahol már hat, korábban ismeretlenek által elhagyott, kidobott macska is lakott.

- Lényegében ennél a pontnál kapcsolódott be a történetbe a Szombathelyi Állatkórház, ahol díjmentesen végezték el I. Benedek állapotfelmérését, amit azóta többször is megismételtek, ugyanis a vérképből meg lehet állapítani, hogy mennyire hatásos az az alternatív gyógykezelés, amit a cicusnál elkezdtünk. Nos, örömmel mondhatom, hogy egyre jobbak az eredmények – mondta boldogan az ideiglenes „örökbefogadó”, aki külön kihangsúlyozta Varjú doktor úr önzetlen segítségét. Hozzátette: a macskaleukózis esetén nagyon fontos a megelőzés, azaz be kell oltani azokat az egészséges cicákat, akik együtt élnek a fertőzött egyeddel, így ők nem kaphatják el ezt a kórt. Csak javasolni lehet, hogy minden házikedvencként éldegélő cicusnál is érdemes elvégezni ezt a bizonyos vírustesztet, mert fertőzöttség esetén van remény a sikeres kezelésre, ami jócskán meghosszabbíthatja a kedves négylábúak életét és persze figyelni lehet arra, hogy másik macskát ne fertőzzön meg.

A tervek szerint még egy pár hétig, esetleg hónapig folyamatosan kezelik és vizsgálják majd „Bennyt”, akit a későbbiekben akár végleg örökbe is fogadhat majd egy szerető, gondos új gazdi, aki biztosan jól jár majd I. Benedekkel, mivel a cicus egyre barátságosabb, játékosabb és persze szebb is.