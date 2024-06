Korábban írtunk arról, hogy dr. Szabó Barna nyerte a polgármesterválasztást Körmenden. 100 százalékos feldolgozottságnál a képviselői helyek így oszlottak meg a Rába-parti városban.

Körmenden a Változást a városért képviselőjelöltjei hat választókerületben nyertek: Zsebe Ferenc, Kocsis István, Szlávik Csaba, Czafit Csaba, Szép Dániel és Petrovics László szerzett egyéni képviselői mandátumot, míg a Fidesz-KDNP színeiben Hadnagy Ádám és Faragó Gábor volt eredményes.

Kompenzációs listáról Patonay Imre (Változás a városért), Nagy Gábor (Fidesz-KNDP) és Tóth László (Fidesz-KDNP) juthat a képviselő-testületbe az NVI adatai alapján.

Csak az egyik szeme nevet dr. Szabó Barnának

Nem lehet teljesen boldog Körmend új polgármestere, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy a város képviselő-testületében a Változást a Városért Egyesület delegáltjai lesznek majd többségben.

- Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki elment szavazni és kinyilvánította a véleményét. Még országos szinten is magas volt a részvételi arány Körmenden. Nagyon szoros volt a verseny, de csak az egyik szemem nevet, mivel a képviselő-testületben valószínűleg kisebbségben leszünk. Ettől függetlenül továbbra is a közös munkában, az egységben hiszek. Bízom abban, hogy a véleménykülönbségeket a város érdekében át tudjuk majd hidalni – fogalmazott dr. Szabó barna.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár egy kicsit tágabb kitekintéssel kezdte az értékelését.

- Három városban volt jelöltünk és Körmenden, Szentgotthárdon, valamint Vasváron is a Fidesz-KDNP színeiben induló aspiráns lett a polgármester, míg Jánosházán az általunk támogatott induló lett a befutó. Reményeim szerint az aktív közreműködésemmel folytatni tudjuk a térségben az eredményes munkát. Maga a választás mindig a demokrácia ünnepe. Én bízom abban, hogy a Fidesz-KDNP a két másik választáson is hasonlóan sikeres lesz, azaz az európai parlamenti és megyei közgyűlési voksolásokon is – mondta V. Németh Zsolt.