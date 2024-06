A nap ma délelőtt tíz órakor vette kezdetét az evangélikus templomban, ahol Mesterházy Balázs igazgató köszöntötte a megjelenteket. Mesterházy beszédében megható szavakkal idézte fel az iskola elmúlt 125 évét, kiemelve, hogy a Teki több, mint egy oktatási intézmény – egy közösség, ahol barátságok köttettek és életek formálódtak. A találkozón részt vett Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is. Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész miséjével folytatódott a megnyitó, majd az 50 éve érettségizett diákok szalagot helyeztek el az iskola zászlaján a 125. évforduló alkalmából.

Fotó: Csabai Bernadett





Ezt követően került sor a "125 éve - több, mint iskola" című könyv bemutatójára, amely az iskola történetét és annak kiemelkedő pillanatait mutatja be. Horváth Antal, nyugalmazott igazgató és Söpte Imre, a Kőszegi Múzeum, Könyvtár és Levéltár osztályvezetője dolgozták fel a TEKI történetét, szerkesztőként Mesterházy Balázs közreműködésével.



A meghívott vendégek között foglalt helyet Arató András, akit a legtöbben csak "Hide the Pain Harold" néven ismernek. Arató, aki internetes mémként vált ismertté, megosztotta személyes történetét a közönséggel, melynek során Kőszegről indulva eljutott odáig, hogy a világhírnévig. Bejelentették, hogy megalakult a TEKIS Öregdiákok Baráti Köre is Bakos György vezetésével, amely célja a kapcsolat fenntartása és az iskola támogatása.



A megnyitó ünnepség után az öregdiákok kisebb csoportokban osztálytalálkozókat tartottak. Az osztályok újra összeálltak, és felidézték egymás között az elmúlt évtizedek emlékeit és legszebb pillanatait. Nagy sátorban folytatódott az ünneplés, ahol az iskola jelenlegi diákjai készültek műsorokkal a „régi motorosoknak”. Délután vezetett séták indultak az iskolában, ahol az öregdiákok újra végigjárhatták a régi tantermeket és folyosókat. A dottós kirándulás elvitte őket a tankertbe és a tangazdaságba. Az esti program egy hangulatos utcabál lesz a TEKI tornapályáján.