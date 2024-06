A héten folyamatosan rendezték be a szavazóköröket – kettőt az iskola területén és kettőt a kultúrházban. Mindegyikben két szavazófülke, két nagy és egy mozgóurna van – az utóbbira délig lehet beadni a kérelmet, 10 óráig hárman éltek a lehetőséggel. A mozgáskorlátozottaknak mobil karton szavazófülke áll rendelkezésre, asztalokat, székeket raktak ki a szavazatszámláló bizottságoknak. A szavazóknak közel 10 százaléka már 9 óra előtt leadta a voksát a kisvárosban, rendkívüli esemény addig nem történt, tudtuk meg a jegyzőtől.

Fotó: Unger Tamás

A helyi választási iroda gondoskodik a bizottsági tagok ellátásáról a nap folyamán. A héten a közeli nagyáruházban és a helyi élelmiszerdiszkontban vásároltak be, hogy legyen elég felvágott, zöldség, csoki, kávé, tea, ásványvíz és üdítő. Reggel a helyi pékségben szereztek be friss kenyeret, ebédre pizzát rendelnek gondolva az ételérzékenyekre is, mondta el Palotás Péter, aki pályája során először koordinál a választásokat.

– November óta készülünk a választásokra. Izgalmas élmény és nagy felelősség egyben, hiszen nem lehet hibázni. A munkatársaim már több ilyenen részt vettek, sokat segítettek az ütemezéssel, illetve a korábbi választásokról a dokumentumok, iratminták rendelkezésre álltak. Hét elején tartottam a szavazatszámláló bizottságoknak oktatást – örülök, hogy eddig zökkenőmentesen eljutottunk – mondta vasárnap délelőtt.

Vépen minden szavazókörben kettő pártdelegált volt jelen. Reggel óta folyamatosan, jó ütemben érkeztek az emberek – a bizottságoknak sűrű napjuk lesz.