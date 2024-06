Minden ember mellé nem tudunk rendőrt állítani, csak rendőri eszközökkel nem lehetséges a közlekedésbiztonság javítása. Ehhez hozzá kell járulnia minden ember tudatos közlekedésének is – húzta alá dr. Koncz Gabriella. Hozzátette azt is, hogy javuló tendenciát látnak a szombathelyi közlekedési morálban, bár az intézkedéseik és a rendőri jelenlét száma is nagyot nőtt az elmúlt időszakban.

A rendezvényen különböző helyszíni állomások várták gyerekeket. Az Országos Mentőszolgálat kirendeltségénél interaktív bemutatókon vehettek részt, ahol életmentést és elsősegélynyújtást tanulhattak, kipróbálhatták a defibrillátort is. Más állomásokon részt vehettek közlekedési ügyességi pályán, rollerrel vagy biciklivel, valamint biztonsági öv szimulátort is használhattak. Nagy sikere volt az úgynevezett részeg szemüvegnek, ami szimulációval képes előidézni viselőjén az ittas állapot velejáróit: jelentős távolság-torzulást idéz elő, a kép homályos és kettős lesz, korlátozottá válik a perifériás látás, a térben való tájékozódás nehézséget okoz. Az ilyen eszközök segítenek bemutatni és megértetni akár a legkisebbekkel is, hogy milyen hatással van az alkohol az közlekedési készségekre és miért tiltott a vezetés a befolyása alatt. A gyerekek megtekinthették a mentőautót, a tűzoltóautót és a rendőrautót is.