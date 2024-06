A főbb lehetőségeket járja körül a Moore Hungary pénzügyi tanácsadó elemzése. Az szja-kedvezmény a foglalkoztatótól származó önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelemre érvényesíthető. A kedvezménynek köszönhetően idén havi 576 601 forintnyi jövedelem tulajdonképpen mentesül az adó alól, ami akár 86 490 forint adómegtakarítást is jelenthet. Optimális esetben a diák bruttó és nettó jövedelme azonos. Ez iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás esetén érhető el. A 25. életévének betöltéséig a tanuló, hallgató nem fizet sem szja-t, sem járulékot. Sőt a foglalkoztatót – ez esetben a diákszövetkezet – sem terheli szociális hozzájárulásiadó-kötelezettség. A társaságnál munkaviszonyban foglalkoztatott tanuló a kedvezmény feltételeinek teljesülésekor szja-t nem fizet, de jövedelme járulékalapot képez, amiből a munkáltató 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot von le.

Ha a diák megbízási szerződés alapján dolgozik, járulékot csak akkor kell fizetni, ha a diák részére fizetett díj eléri a tárgyhó első napján érvényes minimálbér (266 800 forint) összegének 30 százalékát, vagy naptári napokra annak 30-ad részét, azaz a napi 2668 forintot. A diák egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban is vállalhat munkát mezőgazdasági, és/vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára is – ide tartozik a filmipari statiszta is. Az alkalmi munkavégzés időben korlátozott, összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető határozott időre munkaviszony. Egyszerűsített foglalkoztatásnál a diák jövedelme nettó, mivel sem szja-t, sem járulékot nem fizet. A 18. életévét betöltött diák egyéni vállalkozóként is végezhet tevékenységet. Az átalányadózás alkalmazása kedvező lehet számára. A diákok a nyári szünetben is vállalhatnak ház körüli munkákat, például lakástakarítást, fűnyírást. Ez után a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége ugyan keletkezik, de nem kell adót és járulékot fizetnie sem neki, sem a háztartási alkalmazottnak.