Alapvetően hasznosnak gondolom a digitális technikát és korunk virtuális terét. Rengeteg ügyet elintézhetünk a fotelből, sőt! Igazán mobil emberek utazás vagy várakozás közben is megoldanak ügyeket. Olyanokat, amihez korábban sorállás kellett, jobb esetben sorszámhúzás. Nos: ide tartozik az Ügyfélkapu is. Mint digitális állampolgár, élek vele magam is. Kényelmes dolog, hogy még figyelmeztetnek is: ez lejár, amazt intézni kell. Csak talán kicsit sok is az értesítés! Vagy én magam vagyok afféle Pató Pál úr? Meglehet. Kissé már tényleg zavaró volt, hogy megint itt nyüzsögnek. Lejár a személyim, értem én, nem kell engem ennyit figyelmeztetni! Látom amúgy is, igen, hogy június 26., de hát hol van az még? Ó! Hogy az tegnap volt?!