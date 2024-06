Az elmúlt tanévben két rajzpályázatra is küldhették műveiket a Vas vármegyei általános és középiskolák diákjai. Számos sikeres pályaművet készítettek a Polgári Védelmi és Katasztrófa-segítségnyújtási Igazgatóság Operatív Iroda, Muraszombati Osztálya által kiírt képzőművészeti és irodalmi pályázatra, valamint az Országos Tűzmegelőzési Bizottság Alkotói pályázatára is.

A határmenti katasztrófavédelmi együttműködés keretében a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szlovén partnere minden évben képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet különböző korcsoportokba tartozó diákok számára, amelyre magyar pályaműveket is várnak. A szlovén szervezet a 2023/2024-es tanévre Tűz a természetben címmel hirdette meg pályázatát, melyen számos vasi tanuló is indult. A vármegyei forduló legjobbjai továbbjutottak a szlovén döntőbe, amelyen a Vas vármegyei díjazottak közül többen is sikeresen szerepeltek.

Az 1-3. osztályos tanulóknak kiírt szabadkézi rajz kategóriában Bercsán Boglárka első, Zsámpár Zoltán második helyezett lett. 4-6. osztályos tanulók csoportjában, szabadkézi rajz kategóriában Zelles Lilien első, Szabó Ábel második helyen végzett. 7-9. osztályos tanulók közül, szabadkézi rajz kategóriában Polnicsh Gréta a harmadik lett.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a korábbi évekhez hasonlóan az idén is alkotói pályázatot hirdetett általános iskolások és középiskolások részére. A pályázatra az idei évben két témakörben lehetett pályaművet beküldeni a „Füstérzékelő életet menthet” cím mellett gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága is szerepet kapott.

A 6-10 éves korosztályban szabadkézi rajz, a „Füstérzékelő életet menthet” kategóriában Fekete Anna első, Somogyi Levente Dániel második, Czimber Izabella harmadik lett. 11-14 éves korosztályban, szabadkézi rajz, a „Füstérzékelő életet menthet” kategóriában Somogyi Emese első, Fölnagy Imola Sára második, Szallár Lili Alexa első helyezettként vehette át jutalmát. 6-10 éves korosztályban, digitális alkotás, a „Füstérzékelő életet menthet” kategóriában Berta Gergely, Pál László és Pál Mihály vehette át a legjobbnak járó díjakat.