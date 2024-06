Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Kék Pelikán 14.00 (színes, magyar animációs film) – Mentawai – Az erdő lelkei 15.40 (színes, feliratos, német–indonéz természetfilm) – Furiosa: Mad Max Saga 20.15 (színes, szinkronizált, amerikai akció, kalandfilm) – Garfield 17.20 (színes, szinkronizált, amerikai animációs film) – HAIKYU!! The Dumpster Battle 16.30 (színes, feliratos, japán animációs film) – Bad Boys – Mindent vagy többet 19.20 (színes, amerikai akcióvígjáték; főszerepben Will Smith, Martin Lawrence) – Az arcuk mindig előttem lesz 14.15 (színes, feliratos, francia filmdráma) – A figyelők 18.15 (színes, amerikai fantasy, horror) Cinema City (Savaria Plaza): Bad Boys – Mindent vagy többet 13.00, 15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 20.30 (színes, szinkronizált, amerikai akció-vígjáték) – A figyelők 17.45, 20.00 (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, horror) – Garfield 2D 14.30, 17.20 (színes, szinkronizált, amerikai animációs film) – HAIKYU!! The Dumpster Battle 18.30 (színes, feliratos, japán animációs film) – Furiosa: Mad Max Saga 15.30 (színes, szinkronizált, amerikai akció, kalandfilm) – Gyönyörű esküvő 13.15 (színes, szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték) – Képzeletbeli barátok 13.15 (színes, szinkronizált, amerikai családi film) – A kaszkadőr 15.15 (színes, szinkronizált, amerikai akcióvígjáték) Celldömölk, KMKK Art mozi: A kiméra 14.30 (színes, feliratos, olasz–francia–svájci filmdráma) – Bolero 16.45 (színes, feliratos, francia életrajzi dráma) – Vincentnek meg kell halnia 19.00 (színes, feliratos, francia–belga thriller)