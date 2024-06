Kecskés Andrea Jákon önkormányzati alkalmazott, közművelődési szakember, másrészt elnöke a Jáki Kulturális Élet Egyesületnek. Komoly kihívás számukra a fenntarthatóság és a „zöldítés”: folyamatosan ott vannak ezek az értékek számukra a látómezőben, hangsúlyozta. Ez kiterjed a szelektív hulladékgyűjtésre csakúgy, mint a rendezvényeken bevezetett újdonságokra, például a műanyag- és papírpoharak helyett visszatértek a porcelán- és üveg csészékhez. A templomáról – méltán – híres falu 2600 lakosú, és az egyesület egyik célja az, hogy ne csak arról legyenek közismertek, hanem a felelevenített régi hagyományokról is. Ják fazekassága még az őrséginél is korábbi múltra tekint vissza, de híres volt a jáki kenyér is. Ez utóbbit évente megünneplik augusztus 20-án: helyi finomságokkal (például kovászos kenyerekkel) készülnek és kóstolják meg azokat, közösségi esemény keretében. Kézzel készített játékokkal igyekeznek visszaidézni a múltat, és alternatívát nyújtani a digitális világgal szemben.

Nemescsó községből Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester jött el beszámolni az ottani tapasztalatokról. Hagyományőrző csoportjuk, a Tézsula Egyesület idén tíz éves, amely igyekszik összegyűjteni a település múltját jellemző eszközöket, emlékeket – még a nótákat is. Egyfajta hidat teremtenek az ifjabb és az idősebb generáció között közös alkalmaikon. A települést, amely 300 fő körüli, próbálják a hagyományok mentén szervezni. Ők is mellőzik már a műanyag eszközöket, visszatértek a régi, fenntartható (és hosszú távon olcsóbb) tárgyakhoz – ezek ráadásul igényesebbek, szebbek és hangulatosabbak is. A faluban sok a konyhakert: ezekre is alapoznak, és szeretnék a hagyományos, régi ételeket is népszerűsíteni. A hazai alapanyag olcsóbb, finomabb, frissebb, és sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma is, mutatott rá. Igyekeznek minden korosztályt megtalálni, megszólítani, és összekapcsolni őket.