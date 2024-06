A két napban sokféle tudásról kell bizonyságot tenniük. Ezt már Kenesei Istvántól, a Vas vármegyei Vadászkamara titkárától tudtuk meg. Hat elméleti versenyszámmal kezdenek: ez kereken száz kérdést tartalmaz, amire egy órát kapnak. Utána videóteszt és még kürtös feladat is próbára teszi a versenyzőket. Tudni kell felismerni vadbetegségeket, vadnövényeket, de a szervezők például természetvédelmi ismeretekre is kíváncsiak. Tisztában kell lenni az egyes vadászkutyákkal is: ezt a helyszínre vitt, élő ebeken kell bizonyítaniuk. Szerdán a terepen, tizennégy helyszínen a gyakorlati versenyszámokkal teszik próbára a versengőket. Ezeken fel kell ismerni 10-10 madarat és emlőst, 10 vadbetegséget, de tisztában kell lenni például a golyós és sörétes lövészettel, rendészeti feladatokkal, vadkárokkal, és szerepel trófea-bírálat, külföldi vadász kísérése is a kérdések között.