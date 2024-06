- A tegnap esti rendkívüli csapadékokból jelentős árhullámok indultak el a Rábán, a Lapincson és a Rába mellék-vízfolyásain, a Strém és a Pinka patakon. A Pinka Felsőcsatáron az eddigi legnagyobb vízállással tetőzik 454 centiméterrel. Ezek a rendkívüli árhullámok érkeznek ide, Körmendre. Valószínűsíthetően egymásra érkeznek. Az eddigi legnagyobb vízállás 2014 nyarán volt, akkor 520 centiméterrel tetőzött Körmendnél a Rába. Akörüli zárásra számítunk. Emiatt szükség van arra, hogy nyúlgátat építsünk néhol a töltés tetején, összesen 2400 méter hosszúságban, azért, hogy azokon a részeken, ahol alacsonyabb a töltés, ott se tudjon átfolyni a víz – tájékoztatta Busa Tamás tudósítónkat. – Ehhez most a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal illetve a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottsággal együttműködve egy kétszáz fős csapattal két helyszínen kezdjük el a gátépítést, hogy mire nagyobb lesz a folyó, addigra készen legyünk.

A híd lesúlyozására is készülnek.

- A 18 órakor tartott eligazításon jelen volt Bebes István polgármester is, akinek a hatáskörébe tartozik a híd, mint önkormányzati létesítmény, vele abban maradtunk, a korábbi szakmai és gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően, hogy ez 500 centiméteres vízállás környékén fog a lesúlyozás megtörténni. Addig szeretné az önkormányzat fenntartani a hídon a forgalmat. Úgy gondoljuk, hogy ennek nincsen szakmai akadálya – nyilatkozta Busa Tamás kollégánknak, Horváth Zoltánnak, aki észre vételezte, hogy Miskolcról és Szombathelyről is érkeztek vízügyesek, óriási az összefogás, minden emberre szükség van.

Aktuális helyzet Körmendnél

Fotó: Szendi Péter

A központi védelemvezető-helyettes ezt megerősítette, hozzátéve:

- A vízügyi igazgatóságok sajátossága, hogy jelentős védekezést úgy látnak el, hogy a többi vízügyi igazgatóságtól szakembereket vezényelnek át az adott helyszínre. Itt is ez történik, ma este megérkezik 24 fő Miskolcról, tapasztalt védekező kollégák. Holnap Budapestről, Székesfehérvárról, Pécsről további szakirányító személyzet érkezik. Így tizenkét órás váltással, szakmai irányítás mellett tud végbe menni a védekezés. Ezen kívül – hogy itt a nyúlgát-építés, -töltés készül – egyéb szakmai feladatokat is végzünk. Ahhoz, hogy az árvizet később elemezni tudjuk, ennek az árhullámnak a levonulási sajátosságait. A vízhozamokat folyamatosan mérik a kollégáink, ehhez is fogadtunk szakembereket Pécsről, Székesfehérvárról is. Késő estig, aztán kora hajnaltól lesz a vízhozam-mérés.