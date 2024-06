Apa és fia az épületnél, amely százéves magtisztítót rejt

A jó ízléssel berendezett kétszintes pajtát lenolaj szaga járja át. Az ajtónál FK monogramos kézi vetésű téglák tűnnek szembe – Flór Kálmán Bozsok és Kőszegszerdahely között üzemelt téglaszínjéből valók. A földszinten bal oldalon a régi mesterségek kellékei. Böhm Ferenc cipész a ’70-es évekig működött Bozsokon: csizmák, kaptafák, apró szerszámok, sáflik is láthatók egykori műhelyéből. Id. Horváth János, majd két fia a ’30-as évektől látta el az asztalos munkákat a faluban – a mesterséget bemutató sarok is helyet kapott. A Kláncon, a tűzoltószertár helyén működött Scherer Kálmán és fia kovácsműhelye. A kiállított kovácsfújtatót és eszközöket Merics Lajos ajánlotta fel. A szikvízkészítést 1939-től Szanyi János üzemeltette. A gyűjteményben ott a szódakészítő szerkezet, és két feliratos palackot is sikerült megmenteni. Több évtizeden át a Bodorkós család képviselte a méhész mesterséget. A mézpörgetőt Kaiser István ajánlotta fel. A szőlőművelés is képviselteti magát a kiállításon.

A csillár boronából készült. A két tűzfalban kerék formájú ablakok engedik be a fényt. A galériarészen harminc-negyven ember le tud ülni, mondjuk egy beszélgetőesten.

Alul a gazdagon berendezett konyhai résznél zárjuk a látogatást: a beépített tűzhelyt az egyik házból bontották ki, mellé kemence került.

– A vendéglátásban nőttünk fel. Fontos a minőség, ügyelünk a részletekre. Ha van időnk, szeretünk jókat enni, és azt valakivel megosztani. Kedvünket leljük a hideg szódában, fröccsben, mustban, kocsonyában. Közben a józan paraszti eszünkre is hallgatunk, mérlegelünk, előrelátók vagyunk. Igaz ez az élet más területeire is – enged bepillantást életfilozófiájukba ifjabb Banga László. Beatrix a jól megválasztott vendéglátást említi alapként. Édesanyja azt, hogy 33 éve 15 négyzetméteren indultak, ma közel 3000 van beépítve, és a kétfős vállalkozásból ma több mint harminc alkalmazottjuk van. Anikó a jó (alap)anyagok megválasztását emeli ki, legyen szó fáról, kőről, tégláról vagy éppen a sütemények hozzávalóiról.