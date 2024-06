Az intézmény a nemzetközi felmérés magyar résztvevőjeként kiemelte: belföldön a felnőtt lakosság 24,3 százaléka vagy vállalkozó, vagy 3 éven belül vállalkozás indítását tervezi. A kezdők 68,4 százaléka, a bejáratott vállalkozások 78,6 százaléka azzal számol, hogy 5 év múlva is a mostani létszámban foglalkoztat majd alkalmazottakat, továbbra is a jelenlegi termékeket vagy szolgáltatásokat értékesíti, és az eddig is bevált technológiákat, eljárásokat fogja alkalmazni, írták. A megkérdezettek fele úgy véli, belföldön könnyű vállalkozásba fogni, és aki sikeres lesz ezen a pályán, az jó karrierlehetőséget tudhat magáénak. A legfontosabb motiváció a megélhetés, de a kezdőknél a függetlenség biztosítása és az önmegvalósítás is fontos cél. A vállalkozói ökoszisztémának régiós összehasonlításban átlag feletti a megítélése, az infrastruktúra kedvező, a kormányzati politika támogató a visszajelzések alapján, tették hozzá. A vizsgálat csaknem 2 ezer fős reprezentatív mintával, a 18 és 64 év közöttiek körében készült, továbbá 36 vállalkozót és vállalkozásfejlesztési szakértőt is megkérdeztek.