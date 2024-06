Szinte bárhol megterem, a szakmai elnevezése szamóca, de nekünk csak eper. Május elejétől virít a földeken, és a hetek, amikor szabad földön is érik, az év legboldogabb időszakát hozzák, legalábbis nekem. Ujjongva szüretelem az első piroskás, kemény húsú gyümölcsöket, és ha a kertben már fogytán van, képes vagyok hosszú perceket autózni az illatos, édes-savanyú napi eperbetevőért. Eperből sosem elég, gondolom minden évben. Nem, amíg nem kacsint rám a cseresznye a szomszéd fáról, a cseresznye után a savanykás meggy és a bokorból a piros ribizli. A ribizli után az egres, a málna, a fekete ribizli és a fekete szeder. Könnyű Katát táncba vinni, ha neki is kedve van – a mondás igaz. De nem most. Még javában tart az eperszezon.