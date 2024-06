Kivételesen egyedül ment szavazni ezúttal Bebes István, mivel családja már korábban leadta voksait. Körmend kormánypárti polgármestere azonban az árvízhelyzet miatt átalakította mai programját és a szavazata leadása után már sietett is a Rába partjára, hogy megnézze, milyen védekezési feladatokra van szükség. Amúgy a mai napot a demokrácia ünnepének nevezte, melyen mindenki több fontos témában is "elmondhatja" a véleményét. Többek között a béke és a biztonság kérdésében is. Véleménye szerint állampolgári kötelesség élni a választójoggal.

Fotó: Szendi Péter