Ezúttal Busa Tamást, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettesét kérdeztük azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a Rábával Körmend térségében.

- Lassú apadás mellett 411 centiméteren áll a Rába, azaz még mindig nagyon magas a vízállás. Ez pedig terheli a töltéseket, de szerencsére a koronát nem érte el tetőzéskor, így most a kollégákkal megkezdhettük az ideiglenes védvonal visszabontását. Viszont a Büdös-ároknál lévő szivattyútelep környékén a Pinka balparti töltésén árvízi jelenségeket tapasztaltunk. Ázik a töltés, a szivárgó vizek is megjelentek a mentett oldalon. Ezeket figyelnünk kell, és amennyiben a helyzet megkívánja, be is avatkozunk. Eddig viszont erre nem volt szükség – adott pontos helyzetjelentést csütörtök délben a szakember. Hozzátette: a III. fokú készültségi szint továbbra is érvényben marad.

Busa Tamás elmondása szerint a Rába völgyében nagyon sok helyen kiöntött a folyó, ami nem csak a medrében, hanem a környező földeken is vonul lefelé.

- Ez egy úgynevezett nyílt árteres folyó, ezeknek pedig ez a sajátosságuk. Csütörtökön délben Sárvár környékén tetőzik a Rába, ahol szintén elrendeltük a III. fokú készültséget. A kollégáim lezárták a szükséges zsilipeket és ellátjuk a figyelőszolgálatot a töltések terhelése miatt. További jelentős vízszintemelkedésre viszont nem számítunk – zárta szavait a műszaki igazgató-helyettes, aki úgy véli, hogy Körmend már túl van a nehezén. Így a védekezésben résztvevő miskolci, pécsi, székesfehérvári, valamint budapesti vízügyi szakemberek segítségét megköszönték, ők pedig hazatérhettek.

Szerdai helyzet: