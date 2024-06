Gazdaságtalan volt az épület üzemeltetése, magas az energiavesztesége, így a fenntartási költségei jelentős kiadást jelentettek az önkormányzatnak. A felújítás után a csarnok villamosenergia-igényének jelentős részét napelemek biztosítják. A régi, rossz állapotú nyílászárókat újra cserélték, a tetőszerkezetet hőszigetelték és beépítettek egy kazánt, amit ajándékba kapott az önkormányzat. A sportcsarnok korszerű, a mai követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kapott, a szén-dioxid kibocsátás és a fenntartási költségek is jelentősen csökkennek, mondta el az átadóünnepségen Tóth Árpád polgármester.

A beruházás részleteiről is beszélt: a meglévő palafedést elbontották és ártalmatlanították. Az épület bádogos szerkezetei, falszegélyek, oromszegélyek, a kéményszegély megújutnak. A hiányzó villámvédelmet megépítették, hőszigetelték az épületet. A külső nyílászárók helyére műanyag három rétegű üvegezésű ablakok, ajtók, a tetőszerkezetre pedig 380 WP teljesítményű napelem került. Kicserélték a radiátorokat, termosztatikus radiátorszelep került rájuk. Az épülethez egy új akadálymentes parkoló készült térköves burkolattal. Kialakítottak egy akadálymentes vécét, a tornaterem akadálymentesen megközelíthető. A lámpatesteket LED-esekre cserélték.

A polgármester hozzátette: az 1990-ben épült, százszázalékosan kihasznált sportcsarnokot nem volt még lehetőségük felújítani. A 24. órában történt az energetikai korszerűsítés, hiszen a hullámpala repedezett, beázott, a régi vas nyílászáróknak köszönhetően nem tudták az épületet kifűteni. A csarnokot az általános iskola használja, valamint számos civil egyesület is délutáni foglalkozásaira: jóga, szenior tánc, kosárlabda- és tollaslabdaedzések vannak benne, a helyi és környékbeli focicsapatok ott tartják téli edzéseiket. A pénteki ünnepséget májusfa-kitáncolással kötötték egybe. Inzsöl Richárd plébános megáldotta az épületet.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a fejlesztésről így vélekedik. – Az elmúlt években komplexen kezeltük azokat az intézményeket és helyszíneket, amelyek Gyöngyösfalu, Lukácsháza és a térség gyermekeit, fiataljait szolgálják. Így érintette nagy fejlesztés az óvodát, így épülhetett a bölcsőde, így bővült az iskola. Most ismét egy nagyot léptünk előre a tornacsarnokkal, amelyet a diákok és a helyi közösségek is használnak. A jövőben is az a célunk, hogy gyarapítsuk a térséget, ehhez azonban békére van szükség, amely megadja az alapot a gazdasági gyarapodáshoz, amely erőt és mozgásteret jelent a vidék építéséhez is. Ezért fontos, hogy a békére szavazzunk június 9-én.