Kőszegszerdahely büszkén emlékezik meg az 1894-ben alapított tűzoltó egyesületére, és ennek méltó megünneplésére egész napos programot szerveztek a községben. A tábori szentmise, amit a Közösségi ház udvarán tartottak, tizenegy órakor kezdődött, majd délben közös ebéden vettek részt. Egy órakor a Kőszegi Fúvószenekar kíséretében ünnepélyes felvonulás következett, majd kettő órakor ismét a Közösségi ház udvara lett a helyszín.

Forrás: VN

A jubileumi ünnepségen először Mersich Miklós, az egyesület parancsnoka emlékezett meg az elmúlt 130 évről. Első zászlójukat 1930-ban szentelték fel, majd 1947-ben újra kellett alakítani a háború által megtépázott csapatot. A hetvenes években fejlődés következett, de komoly árvizek is próbára tették őket. Aztán jött a központosítás, de a rendszerváltás után újra életre kelt a helyi csoport, és egyre komolyabb műszaki háttér segíti munkájukat. Női csoport és polgárőr-tevékenység is jelen vannak, így a település mindig bízvást számíthat rájuk. A Magyar Falu Programban több sikeres pályázattal vettek részt, és ennek, valamint az osztrák testvér-szervezetnek (Sieggraben) is köszönhetik fejlett felszeretéseiket.

Ágh Péter államtitkár is köszöntötte a megjelenteket, és az előző napi szombathelyi versenyre hivatkozva büszkeségét fejezte ki, hogy a tűzoltókra mindig számítani lehet. Megköszönte munkájukat és gratulált az elért eredményekhez, további sok sikert kívánva. Ezután két verset is meghallgathattak a résztvevők, melyek a faluról szóltak, majd 70, 50, 40, 30, 20 és 10 éves szolgálatokat köszöntek meg, emléktárgyakkal és oklevelekkel – elismerő taps közepette. Kovács Balázs tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője örömét fejezte ki, hogy az egyesület nem csak a tennivalóit végezte példamutatóan, hanem rámutatott, hogy mennyire nagy felelősség és tett fenntartani annak működését is.

Az aktív állomány tagjai ezek után ünnepélyesen megismételték tűzoltó esküjüket. Egy időkapszulát is lezártak, melybe a község lakói szabadon tehettek be üzeneteiket: ezt tíz év múlva fogják kibontani. Kovács András, a Vas vármegyei Tűzoltó- és Polgárvédelmi Szövetség elnöke Széchenyi szavait idézte: „tiszteld a múltat, hogy élhesd a jelent és építhesd a jövőt!”, majd számos kitüntetést adott át helyi tűzoltóknak. A környék társszervezetei szalagot kötöttek fel a zászlóra: megjelentek Szombathely, Kőszeg, Bozsok, Cák, Velem és Kőszegdoroszló önkéntes tűzoltóságának képviselői is.