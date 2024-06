Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) vasi csoportjának szakemberei évek óta végzik a kis fehér gólyák látványgyűrűzését. Körútjuk során rendre Bucsut is útba ejtik, ahol ezúttal is kisebb tömeg fogadta őket.

- Nem túlzás kijelenteni, hogy ez nálunk egy közösségépítő élmény, mert nagyon sok szülő, nagymama, nagypapa érkezik a gyerekekkel. Ez egy évente visszatérő kisebb népünnepély Bucsuban, ami persze látványnak sem utolsó – fogalmazott Gál Sándor polgármester, aki dr. Hende Csaba országgyűlési képviselővel nézte, amint a darus autó a magasba emeli dr. Kóta András állatorvost, hogy a fészekből lehozhassa a fiókákat.

- A mai napot Újperinten kezdtük, ahol négy fiatal gólyát gyűrűztünk meg, majd Toronyban ötöt. Itt Bucsuban két fiókát találtunk a fészekben, de talán a kis egyedszám miatt is vannak nagyon jó fizikai állapotban ezek a nagyjából 5-5,5 hetes madárkák. Várhatóan július második hetében kapnak majd szárnyra és aztán veszik az irányt a Boszporusz felé – tájékoztatta az egybegyűlteket a dr. Kóta András, aki természetesen azt is megengedte a gyerkőcöknek, hogy megsimogassák a lehozott, jelölésre váró két fiókát. Bár azért óvatosságra intette a gyerekeket, mivel az egyik kis gólyában valószínűleg egy sas vére is csörgedezik, azaz a csőrét nem csak evésre, hanem csípésre is használta.