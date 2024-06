A Westside Táncsport Egyesület ismét fergeteges évzáró gálát rendezett az Agora Művelődési és Sportházban szombaton tele lendületes koreográfiákkal és lenyűgöző előadásokkal. Az eseményre minden jegy elkelt, a közönség teljesen megtöltötte az AGORA nagytermét. Az este folyamán a különböző korosztályú táncosok bemutatták, mennyit fejlődtek az elmúlt év során.

Fotó: Szendi Péter

A tánccsoport valamennyi tagja színpadra lépett, Kőszegről, Táplánszentkeresztről és Szombathelyről. Az előadások színes palettája és a pörgős koreográfiák elképesztő energiát hoztak a színpadra. Vincze Csaba, a Westside Táncsport Egyesület vezetője elmondta: összesen 67 táncot láthatott a közönség a szombati gálán. - A hip-hop különböző műfajain belül mozogtunk, a nagyon pörgős és dinamikus zenétől egészen a lágyabb, líraibb, lassabb változatokig. Alapvetően egy bulis hangulat jellemezte az estét és a táncokat is. Összesen 16 csoport lépett fel, minden korosztály képviseltette magát, az 5 évestől egészen 55 évesig. Van egy anyukákból álló tíz fős csoportunk is, az ő műsoruk is a tegnapi előadások között szerepelt - fogalmazott Vincze Csaba, aki azt is elárulta, hogy nem kevés idő egy ilyen gálát kivitelezni: általában fél éves felkészülés előzi meg a nyári évadzáró műsorukat, most sem volt ez másképp: még januárban elkezdték a Westside táncosai a felkészülést a szombati attrakcióra.