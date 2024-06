Itt szabadgyakorlatokat és kéziszerekkel végzett koreográfiákat egyaránt bemutattak. Elhangzottak kevésbé jó hírek is: a „hol jövök, hol nem jövök” bizony komoly probléma az edzőknek, ami esetenként sajnos a végleges kimaradást is magában hordozza. Ez az itteni bemutatón is látszik, a létszám-hiányok miatt kényszerűségből megváltoztatott előadásoknál. Azokat a lányokat, akik viszont nagyon keveset maradtak távol, megjutalmazták, megajándékozták, amit nagy taps keretében vehettek át.

Bár a ritmikus gimnasztika az AGORA keretében tanfolyamként működik, több, mint húsz szombathelyi lány indult és ért el eredményeket versenyeken is – egyéni és csapat formációban. Gyakorlataik egy részletét a gálán is bemutatták. Ebben az évben is volt érettségiző nagylány, akit a ritmikus gimnasztika tanfolyam hagyományainak megfelelően minden kislány virággal, míg csapattársai saját ötleteikből összeállított, igazi showműsort idéző koreográfiával búcsúztattak.