Pályakezdőként már elméleti tudással felvértezve indulhat az ember munkát keresni és talán konkrét elvárásokat is megfogalmaz a munkaadóval kapcsolatban, csakhogy a másik oldalon állók is pont így tesznek. A vállalatok arra kíváncsiak, hogy milyen tapasztalattal és készségekkel rendelkezik a jelentkező. Egy iskolapadot éppen elhagyó vagy még azt koptató, gyakorlattal és tapasztalattal nem felvértezett fiatal esetében kulcsfontosságú szerepet kap a szakmai fejlődés. A gyakornoki munka éppen ezt kínálja, írja Rónai Márta. Szerinte a legtöbbeknek erről a munkakörről a fizetés nélküli ingyen munka jut eszébe, pedig ennél már sokkal nagyobb lehetőségeket kínál. Már az aktív tanulmányi időszakban is beleláthat a pályakezdő abba, amivel elméletben foglalkozik. A gyakornoki munkakörrel rendelkező cégek tisztában vannak azzal, hogy az egyetem milyen elfoglaltságokkal jár, így a munkaidőt rugalmasan kezelik.

A munkaadók tudják, hogy egy pályakezdővel mekkorát szakíthatnak, cserében előnyökhöz juttathatják a náluk kezdőket.

A gyakornoki munka előnyei: a tapasztalatlan fiatal úgy kerülhet be akár egy neves cég vérkeringésébe, hogy ott kapcsolati tőkére tehet szert a szakmai tapasztalat mellett. Beleláthat, hogyan működik egy kisebb, közepes vagy nagy vállalkozás. Kipróbálhatja magát kreatív feladatokban és önálló szakmai projektben is. A legtöbbször mentor segíti a munkát. Ráadásul nemcsak egy szektor munkájába láthat bele, hanem többféle szakterületen is kipróbálhatja magát.

A gyakornoki munka hátulütői: a fizetés nem a legkecsegtetőbb. Az ilyen munka a gyakorlati tudás megszerzésének lehetőségével kecsegtet és arra is megtanítja a fiatalt, hogyan kell beosztania a pénzét. Szerencsés az, aki kap a gyakornoki munkájáért fizetést, ugyanis van, ahol azt is mellőzik. Hátrány még a nem stabil munkavállalói pozíció, amely a fiatal számára bizonytalanságot és stresszt generálhat. A munkáltatói oldalról: gyakornokként nem kapnak teljes értékű dolgozót. A betanítása időt és energiát vesz el, és bármennyire is lelkes egy pályakezdő, tapasztalatlansága miatt nem biztos, hogy produktív tud lenni.

Körülnéztünk a vasi álláslehetőségek között. A teljesség igénye nélkül mérnök gyakornokot keres az egyik diák iskolaszövetkezet Bükre. A leendő munkatárs feladata lesz többek között a projektek előkészítése gyári és központi csapattagok irányításával. Egy másik iskolaszövetkezet termeléstámogató mérnök gyakornoki pozícióra vár jelentkezőket. Mozdonyvezető-gyakornokokat toboroz Szombathelyre a MÁV: húsz év feletti, legalább érettségizett jelölteket várnak. Tizenkét hónapos áruházvezető gyakornoki programhoz csatlakozhatnak a legalább két év kiskereskedelmi vezetői tapasztalattal rendelkezők az egyik kiskereskedelmi lánchoz. Mindegyik hosszú távú lehetőséget, tréningeket, képzéseket és folyamatos fejlődési lehetőséget kínál.

