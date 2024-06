- Én Szentgotthárdon születettem és ott ismerkedtem meg az ökölvívással úgy, hogy előtte már több küzdősporttal is foglalkoztam. Az 1990-es évek elején a Kovács Zoltán által alapított egyesületben kezdtem el bokszolni, ahol később már az edzősködést is kipróbálhattam. Aztán sportolóként a Haladás VSE és a Kőszeg színeiben léptem szorítóba, utóbbi klubbal most is remek a kapcsolatom, sokat segítenek azóta is – nyitott a kezdetekkel Lőrincz Lajos, az Őrség Box Klub elnöke, szakosztályvezetője, aki a lényegében a házasságkötése után került Iváncra, ahol 2012-ben kezdtek el „edzegetni” egy a baráti társasággal a sportszerető polgármester által rendelkezésükre bocsátott régi öltözőben, amit azóta is folyamatosan toldoznak-foltoznak.

- Az első időkben hárman-négyen jártunk oda kesztyűzgetni, zsákolgatni. Aztán 2017-ben jött egy komolyabb fordulat, amikor egy olyan fiatalokból álló társaság jött össze, amely már versenyezni is szeretett volna. Nagyon lelkesek voltak, rengeteget edzettek iskola, illetve munka után. Először nem igen akartam belemenni a dologba a korábbi rossz tapasztalataim miatt, de a végén beadtam a derekamat. Az interneten találtam meg Feja Tibor menedzsert, akivel nagyon gyorsan sikerült megtalálnunk a közös hangot – fogalmazott Lőrinc Lajos. Hozzátette: a tanítványok 17-20 év közötti fiatalok voltak, így az amatőr korosztályos versenyek már nem is jöhettek szóba. Ezért aztán rögtön a profik között próbálkoztak.

- Ha jól emlékszem akkor 2018-ban éppen a születésnapomon, azaz április 16-án vettünk részt Budapesten az első, kisebb profi gálán, ahová ugyan öt versenyzővel mentünk, de különböző okokból csak hárman léphettek közülük szorítóba. Viszont mindhárman győzelemmel debütáltak, de hozzáteszem: verhető, „felhozó” ellenfeleink voltak. Ez a rendezvény pedig óriási lendületet adott a folytatásra nézve. Ma már 64 profi meccs van mögöttünk, melyből 51-et megnyertünk – adott helyzetjelentést az Őrség Box Klub első embere. Ráadásul az évek alatt kis túlzással az egész világot bejárták.